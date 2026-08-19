Электронные сигареты, алкоголь и отказ от лечения привели 36-летнюю жительницу Рязани к инсульту

Врачи отделения ОНМК Рязанской областной клинической больницы успешно провели тромболизис 36-летней пациентке, спася её от тяжёлых последствий инсульта. Весь процесс от поступления до растворения тромба занял всего 95 минут.

36-летняя рязанка собиралась в магазин, но не обратила внимания на тревожный симптом — левая рука перестала её слушаться. Вскоре резко закружилась голова, ноги заплелись, и женщина упала на лестничной площадке.

К счастью, в этот момент по лестнице поднимался сосед, который заметил лежащую девушку. Мужчина незамедлительно вызвал скорую помощь. Бригада медиков быстро заподозрила инсульт и доставила пациентку в Рязанскую областную клиническую больницу.

В ходе сбора анамнеза выяснились обстоятельства, способствовавшие развитию опасного состояния. Пациентка периодически курила электронные сигареты, а накануне госпитализации злоупотребляла алкоголем. Кроме того, она нарушала предписания терапевта, что в совокупности привело к закупорке сосудов и развитию острого нарушения мозгового кровообращения.

Пациентку немедленно начали готовить к тромболизису — процедуре, которая позволяет растворить тромб и восстановить кровоток в сосудах головного мозга. По словам заведующего отделением ОНМК Олега Сорокина, время сыграло решающую роль:

«Тромболитическая терапия — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга», — пояснил врач.

Олег Сорокин подчеркнул критическую важность временного фактора:

«Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3–4,5 часа после появления симптомов инсульта».

В данном случае врачи успели провести все необходимые процедуры за 95 минут, что позволило минимизировать повреждения головного мозга и дать пациентке шанс на полное восстановление.

Тромболизис — это метод лечения, при котором в кровоток вводятся специальные препараты (тромболитики), способные растворять тромбы. Процедура применяется при ишемическом инсульте, вызванном закупоркой сосуда головного мозга. Процедура должна быть проведена в первые 3–4,5 часа от начала симптомов.