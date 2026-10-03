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Новости России

Астролог Глоба поделился воспоминаниями об Анатолии Кашпировском

Анастасия Мериакри
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Астролог Павел Глоба в беседе с порталом Life.ru рассказал о своих впечатлениях от общения с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, который ушел из жизни 3 октября в возрасте 87 лет. По словам Глобы, он был знаком с целителем еще с конца 1980-х годов.

Глоба описал Кашпировского как человека закрытого, сдержанного и достаточно жесткого в общении. По его словам, психотерапевт мало рассказывал о себе и держался обособленно. При этом астролог подчеркнул главную особенность своего знакомого — он никогда не оставлял людей равнодушными.

«Можно сказать только одно, если обобщить: никто не был к нему равнодушен. Вот это точно. Никто. Все имели о нём какое-то мнение», — отметил Павел Глоба.

Реакция публики на Кашпировского была полярной: одни его обожали и готовы были «носить на руках», другие верили в его способности и ждали чуда, третьи потешались над его методами, а кто-то воспринимал его как непонятную фигуру, не вписывающуюся в привычные рамки.

Астролог уточнил, что близкими друзьями они с Кашпировским никогда не были, однако неоднократно пересекались, и психотерапевт даже приходил к нему в гости. При этом Глоба признался, что знал его недостаточно хорошо, чтобы давать подробную личную характеристику.

Павел Глоба отказался оценивать профессиональную деятельность Кашпировского, подчеркнув, что не считает себя специалистом в этой области. Он отметил, что Кашпировский действительно был врачом, работал в психиатрии и психотерапии, однако судить об эффективности его методов должны профессионалы.

«Не знаю, помогал он или нет, трудно здесь сказать, но был ажиотаж вокруг его имени тогда, в конце восьмидесятых — начале девяностых. Многие смотрели его телепрограммы», — вспомнил астролог.

Напомним, что Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. По словам его директора Сергея Рудых, психотерапевту внезапно стало плохо — у него резко упало давление, после чего его на скорой доставили в больницу, где произошла остановка сердца. Рудых подчеркнул, что Кашпировский долго не болел, и его смерть стала неожиданной для окружающих.

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