Рязань вышла в финал конкурса «Семейная столица России»

Рязань вышла в финал всероссийского конкурса «Семейная столица России». Из 52 заявок, поданных со всей России, экспертное жюри отобрало наш город в число десяти лучших претендентов, сообщает глава администрации города Борис Ясинский.

Вместе с Рязанью в финал вышли Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Саранск, Тула, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск. Чтобы достойно представить регион, делегация Рязани приняла участие во всероссийском форуме «Город для семьи». Там были презентованы как уже успешно работающие в городе проекты для детей и родителей, так и перспективные инициативы, которые планируется запустить в ближайшем будущем.

Путь в финал начался неделей ранее, когда федеральные эксперты конкурса прибыли в Рязань с масштабным оценочным визитом. Комиссия досконально изучила, как функционирует местная социальная и досуговая инфраструктура.

В поле зрения специалистов попали ключевые объекты: Перинатальный центр, центр семейной реабилитации в Сосновом бору, учреждения по поддержке семей в Полянах, на Грибоедова и «Гелиос» на Новой. Комиссия также оценила работу семейного центра «Семья» на Горького, лесопарк с семейной аллеей, Рязанскую ВДНХ и Лыбедский бульвар.

Теперь рязанцы с нетерпением ожидают финального решения жюри, которое определит главного победителя.