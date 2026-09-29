В Рязанской области вдвое сократилось количество отравлений наркотиками, но выросло число летальных исходов

В Рязанской области под председательством губернатора Павла Малкова 29 сентября состоялось заседание антинаркотической комиссии региона. Глава области обозначил ключевые проблемы в сфере противодействия наркотикам и поставил задачи по усилению взаимодействия между ведомствами.

Открывая заседание, губернатор подчеркнул, что антинаркотическая обстановка в регионе остается напряженной. С одной стороны, за первое полугодие текущего года общее количество наркопреступлений снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С другой — наблюдается рост административных правонарушений в сфере незаконного оборота запрещенных веществ.

Особую обеспокоенность вызывает увеличение числа наркопотребителей. За первые шесть месяцев 2026 года на учет поставлено 157 человек, среди которых 15 — несовершеннолетние. При этом губернатор отметил и положительную тенденцию: почти вдвое сократилось общее количество отравлений наркотическими веществами, а второй год подряд в регионе не зафиксировано ни одного летального случая среди несовершеннолетних.

Павел Малков акцентировал внимание на необходимости усиления координации между различными структурами.

«Надо усиливать межведомственную работу. Роспотребнадзор, полиция, здравоохранение – все должны работать в связке. Здесь важна и оперативность обмена информацией, и оснащенность медицинских организаций, и система наркологической и социальной помощи в целом. И, конечно, ключевая роль у сферы образования. Надо внимательно посмотреть, где нужно усилить отдельные направления, межведомственное взаимодействие, что нужно поменять и донастроить», — заявил губернатор.

В ходе заседания участники детально обсудили работу по социальной реабилитации наркопотребителей и потенциал привлечения негосударственных организаций к этому процессу. Также был поднят вопрос об оказании помощи наркозависимым, отбывающим наказание. В частности, речь шла о взаимодействии Скопинской районной больницы с подразделениями УФСИН.

Отдельное внимание было уделено реализации антинаркотической политики в Рыбновском и Ряжском муниципальных округах.