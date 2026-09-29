Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Матери Сергея Соседова стало плохо после того, как тело сына в гробу привезли в Москву

Анастасия Мериакри
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Для 90-летней Антонины Петровны, матери скоропостижно скончавшегося телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова, последние дни стали тяжелейшим испытанием. После того как тело ее 58-летнего сына в цинковом гробу было доставлено из Якутии в Москву, состояние женщины резко ухудшилось.

Как рассказала Антонина Петровна в беседе с журналистами MSK1.RU, все время, пока сын находился в другом регионе, ее здоровье было на пределе, а сейчас она боится не пережить саму церемонию прощания. У Антонины Петровны резко подскочило давление, и она говорит с журналистами полушепотом, признаваясь в полном отсутствии сил.

«Надо как-то держаться. Сегодня уже вот как-то давление высокое поднялось, завтра я уже даже не знаю, как будет, — тихонько проговорила женщина. — Я пока его не видела. У меня сил нет, не знаю, как завтра это выдержать. Хоть бы пережить завтра».

В этот непростой момент рядом с матерью находится ее старший сын Владимир, который взял на себя заботу о ее состоянии.

По словам Антонины Петровны, организацией траурных мероприятий занимается телеканал, на котором долгие годы работал Сергей Соседов. Прощание с музыкальным критиком назначено на среду, 30 сентября, на 11:00. Оно пройдет на Троекуровском кладбище в Москве и будет открытым для всех поклонников его таланта. После отпевания и церемонии прощания Сергея Соседова предадут земле на Перепечинском кладбище в Подмосковье, рядом с могилой его отца.

Напомним, трагедия произошла 23 сентября во время гастролей в Якутии. Сергей Соседов упал на лестнице в гостинице, получил тяжелую черепно-мозговую травму, повлекшую за собой отек мозга, и врачи не смогли его спасти.

Телеведущий жил вместе с матерью и был сильно к ней привязан. Незадолго до гибели он произнес пронзительные слова, которые теперь звучат с особой горечью: «Если бы я ушел, ей стало бы совсем тяжело. Мы сейчас как опора друг для друга…»

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