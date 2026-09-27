Фото: телеканал ТНТ
Новости кино и ТВ

Шесть атлетов покинули шоу «Титаны» 27 сентября, Нагорный обвинил соперницу в разрушении семьи

Анастасия Мериакри
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В воскресенье, 27 сентября, телеканал ТНТ представил зрителям третий выпуск четвертого сезона масштабного спортивного реалити «Титаны» (16+). Шоу, стартовавшее 13 сентября, продолжает набирать обороты, а ставки становятся все выше. За главный приз в 10 миллионов рублей сражаются олимпийские чемпионы, профессиональные спортсмены, артисты и популярные блогеры.

Испытания для атлетов разрабатывает искусственный интеллект. Из 111 заявленных участников после двух первых выпусков проект уже покинули 15 человек, и напряжение в оставшихся рядах только нарастает.

Битва с «Тягой»

Центральным событием эпизода стало масштабное командное задание под названием «Тяга». Организаторы установили на площадке огромный макет судна, закрепленный на мощных лебедках. Задача перед атлетами стояла не из легких: всего за 30 минут им предстояло отбуксировать тяжелую конструкцию на 5 метров от уровня воды, а затем всей командой забраться на борт.

Участники были разделены на четыре команды под руководством лидеров, определившихся в предыдущем выпуске: Ильдара Балагутдинова, Искандера Ядгарова, Степана Киселева и Динары Фахритдиновой. Результаты оказались диаметрально противоположными и наглядно продемонстрировали разницу в командной химии и физической подготовке:

  • Команда Динары Фахритдиновой показала самое слабое время, затратив на задание 1 час 40 минут.
  • Команда Степана Киселева справилась с задачей за 1 час 20 минут.
  • Команда Искандера Ядгарова уложилась в 40 минут.
  • Команда Ильдара Балагутдинова стала абсолютным рекордсменом выпуска, блестяще выполнив задание всего за 27 минут.

Перепалка Нагорного и Фахритдиновой

Самым обсуждаемым моментом выпуска стала не спортивная, а эмоциональная составляющая. Между олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Никитой Нагорным и скалолазкой Динарой Фахритдиновой вспыхнула острая перепалка.

Конфликт разгорелся на этапе формирования команд. Фахритдинова забрала к себе в команду блогера Михаила Литвина, на которого также претендовал Нагорный. По словам гимнаста, он планировал взять Литвина и его супругу Адель в одну команду. Не сдержав эмоций, олимпийский чемпион обвинил соперницу в том, что она «рушит семью», и попытался оказать на нее психологическое давление.

Однако скалолазка дала жесткий и достойный отпор, не позволив манипулировать собой. Позже в интервью Фахритдинова призналась, что поведение Нагорного ее сильно разозлило, что добавило напряжения в и без того накаленную атмосферу шоу.

Испытание на выбывание: «Силовой баскетбол»

Поскольку команда Динары Фахритдиновой показала худший результат в основном испытании, именно ей пришлось отправиться на дополнительное задание на вылет — «Силовой баскетбол».

Правила были суровыми и требовали не только силы, но и выносливости. Участникам нужно было забросить на борт корабля (высота цели составляла 4 метра 30 см) как можно больше мячей. Вес снарядов был внушительным: 2 кг для мужчин и 1 кг для женщин. Дистанция броска — 9 метров для мужчин и 7,5 метра для женщин.

На каждого атлета выдавалось по 30 мячей, которые необходимо было бросать с жестким интервалом в 8 секунд. Участников разделили на шесть групп по четыре человека, и худший результат в каждой четверке означал немедленное выбывание из проекта.

Кто покинул проект и что будет дальше

По итогам напряженного выпуска 27 сентября шоу покинули сразу шесть участников, не справившихся с давлением «Силового баскетбола»: Диана Баранова, Екатерина Девятьярова, Евгений Сеньков, Александр Лесун, Даниил Олейник, Анна Башта.

Таким образом, после трех эфиров ряды «Титанов» поредели уже на 21 человека. Конкуренция за главный приз только усиливается, а цена каждой ошибки становится критической.

Следующий, четвертый выпуск спортивного реалити выйдет на телеканале ТНТ в воскресенье, 4 октября, в 21:00.

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