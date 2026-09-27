Штрафы за телефон приходят с 14 камер водителям в Рязанской области

С 15 сентября на дорогах Рязанской области вступило в силу автоматическое фиксирование нарушений правил использования мобильных устройств во время управления транспортным средством. О деталях работы новой системы рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) регионального управления ГИБДД Дмитрий Данильченко корреспонденту ГТРК «Ока».

На данный момент за соблюдением этого правила следят 14 дорожных камер, расставленных на ключевых участках региональных трасс и городских магистралей. Как пояснил руководитель ведомства, распознавание смартфона в руках водителя обеспечивает специальная нейросеть, которая была предварительно обучена на миллионах различных изображений.

После срабатывания алгоритма сделанный снимок направляется на ручную проверку инспектору. После подтверждения факта нарушения сотрудник полиции выносит официальное постановление об административном правонарушении.

Минувшим летом в Рязанской области также в полноценном режиме заработали комплексы фото- и видеофиксации, отслеживающие использование ремней безопасности. Совокупность этих мер направлена на существенное повышение безопасности дорожного движения и снижение числа аварий по вине невнимательных водителей.