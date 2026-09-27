У 17-летнего москвича угнали автомобиль ВАЗ-2110 в Клепиковском округе

Сотрудники отдела МВД России «Клепиковский» успешно раскрыли кражу легкового транспортного средства, совершенную в отношении несовершеннолетнего. Оперативникам уголовного розыска удалось не только найти похищенные «Жигули», но и задержать причастных к преступлению местных жителей, вернув имущество законному владельцу.

Как выяснилось в ходе разбирательства, 17-летний заявитель из столичного региона активно готовится к получению водительских прав. Он приехал к родственникам в Клепиковский округ и приобрел подержанный ВАЗ-2110 для практических занятий. Под присмотром более опытного товарища юноша изучал устройство машины и отрабатывал навыки вождения на пустынных сельских дорогах.

Однако во время одной из таких поездок в баке неожиданно закончилось топливо. Владельцу пришлось оставить автомобиль на обочине на окраине деревни Давыдово, чтобы позже вернуться за ним. Вернувшись спустя некоторое время, москвич не обнаружил на месте стоянки машину.

Получив подробное описание пропавших «Жигулей», стражи порядка организовали подворовый обход окрестных населенных пунктов. Вскоре патруль обнаружил брошенный автомобиль неподалеку от деревни Молькино. Машина уже подверглась частичной разборке: с нее были демонтированы фары и другие ценные агрегаты.

Опрашивая местных жителей, полицейские быстро установили личности подозреваемых. Ими оказались 50-летний житель города Спас-Клепики и его 29-летний сообщник из Клепиковского района. По предварительным данным, мужчины, трудившиеся на местном деревообрабатывающем предприятии, случайно заметили брошенный без присмотра автомобиль и решили извлечь из ситуации незаконную выгоду. Они отбуксировали чужую собственность в укромное место, где начали разбирать ее на запчасти для последующей продажи знакомым.

Именно попытка сбыта похищенных агрегатов и вывела злоумышленников на оперативников. В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Похищенный автомобиль и реализованные запчасти изъяты и возвращены законному владельцу.

Следственным подразделением полиции в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.