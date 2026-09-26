Беспилотная опасность действовала ночью в Рязанской области

В ночь на субботу, 26 сентября, на территории Рязанской области был введен режим беспилотной опасности. Предупреждение было объявлено в 01:40.

Власти и экстренные службы настоятельно рекомендовали жителям региона соблюдать меры безопасности: избегать открытых участков местности, не находиться на балконах и не подходить к окнам. Для оперативной связи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций гражданам напомнили о едином номере экстренных служб 112.

Спустя два часа, в 03:38, был дан отбой тревоги. Режим беспилотной опасности на территории Рязанской области снят.

По состоянию на утро 26 сентября официальных сообщений о падении или сбитии беспилотных летательных аппаратов на территории региона пока не поступало.