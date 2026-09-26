Над Рязанской областью минувшей ночью сбиты украинские БПЛА

В ночь с 25 на 26 сентября дежурные силы противовоздушной обороны сбили беспилотники в небе над Рязанской областью. Об этом говорится в утренней сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно официальным данным, в период с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября системы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 645 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ударам подверглись территории Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев и Республики Крым. Кроме того, уничтожение дронов зафиксировано над акваториями Черного и Азовского морей.

Рязанская область также вошла в перечень регионов, над которыми были сбиты вражеские беспилотники. Точное количество уничтоженных аппаратов именно над территорией нашего региона в ведомстве не уточняется.

Напомним, что в связи с угрозой атаки в ночь на субботу, 26 сентября, в Рязанской области действовал режим «беспилотной опасности». Тревога была объявлена в 01:40, а уже в 03:38 экстренные службы дали официальный отбой. К настоящему моменту сообщений о падениях обломков или причинении ущерба на территории области не поступало.