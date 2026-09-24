Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал RT, что произошло с музыкальным критиком Сергеем Соседовым в день трагедии.

Ранее сообщалось, что журналист умер в городе Нерюнгри после падения с лестницы в отеле. Он должен был войти в жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока». Финал был назначен на ближайшую пятницу.

Беззубов отметил, что журналист прилетел из Москвы, после чего приехал в отель на машине. Соседов заявил ему, что не пойдет на завтрак, поскольку хочет отоспаться и прийти к обеду.

«Перед ним он вышел на улицу прогуляться минут 10-15 и зашел в отель. И тут же это все случилось. Он поднимался (по лестнице в номер. — Прим. ред.), хотя все пишут, что спускался», — уточнил собеседник телеканала.

Никаких жалоб на самочувствие музыкальный критик накануне трагедии не высказывал, добавил Беззубов. Также он пояснил, что организаторы убрали развлекательную часть конкурса и планируют сделать отдельную номинацию в честь критика.

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Соседов входил в жюри шоу «Суперстар». По данным «МК», новый сезон должен выйти в ближайшие дни. Тело критика в ближайшие дни планируют доставить самолетом в Москву. Его могут похоронить на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Новость о смерти музыкального критика в возрасте 58 стала шоком для многих российских знаменитостей и коллег, с которыми он работал.