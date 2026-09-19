Эксперт рассказал, какую информацию опасно передавать нейросети

Нейросети не стоит передавать данные паспорта, важные личные документы и медицинские сведения, поскольку это несет высокие риски для пользователя, заявил ТАСС директор по программной разработке компании UserGate Дмитрий Ткачев.

Дело в том, что общение с моделью искусственного интеллекта не может быть защищено адвокатской или врачебной тайной, пояснил собеседник агентства.

«Выглядит как частная беседа, и люди раскрываются в нем сильнее, чем в соцсетях, это может нести существенные риски», — сказал Ткачев.

Эксперт обратил внимание, что нередко содержимое переписок на бесплатных тарифах ИИ моделей затем используют для их обучения. Саму тайну общения хранит компания-оператор ИИ исходя из внутренней политики и законов юрисдикции, в которых она работает.

В то же время публичные платформы могут передавать информацию о возможном опасном поведении пользователя, соответствующие заявки изучают модераторы, которые далее могут передать ее компетентным органам.

Ткачев призвал не делиться с нейросетью личными данными друзей, клиентов и коллег, кодами подтверждений, банковскими реквизитами.