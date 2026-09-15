В Саратовской области девушка умерла через пару часов после осмотра в поликлинике

В Балакове 30-летняя женщина ушла из жизни спустя несколько часов после осмотра в одной из местных поликлиник, сообщил Telegram-канал «112».

Десятого июня девушка попала на прием. Она жаловалась на боль и жжение в груди, отдышку и слабость. Медсестра сделала ЭКГ пациентке и передала результаты врачу.

«По словам родственников, на распечатке было указано, что у женщины инфаркт, однако врач эту запись перечеркнул», — говорится в материале.

В итоге женщину отпустили домой с диагнозами вегетососудистая дистония и тахикардия, ей назначили лекарства.

Однако уже вечером ей снова стало плохо, и пришлось вызывать скорую помощь. Около получаса медицинские работники пытались вернуть пациентку к жизни, но их усилия не увенчались успехом. Причиной смерти была названа сердечная недостаточность.

Родственники погибшей обратились в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы выяснить, почему при таких симптомах женщину не госпитализировали.