В МВД рассказали, после какой фразы от неизвестного нужно прекращать разговор

Класть трубку при разговоре с незнакомцем необходимо сразу после того, как он сказал о проведении незаконной операции, пишет ТАСС со ссылкой на документы МВД.

В министерстве призвали россиян быть бдительными при поступлении подобных звонков и обращать внимание на сигналы со стороны собеседника.

«Если он в ходе телефонной беседы сообщает, что якобы в отношении собеседника совершается незаконная операция, то стоит сразу класть трубку», — говорится в публикации.

В ведомстве посоветовали не переводить деньги на якобы безопасные счета и не сообщать по телефону личные данные и банковские реквизиты. Также в МВД рекомендовали не устанавливать приложения по советам незнакомцев и не переводить им средства.

Необходимо использовать только проверенные ресурсы, подчеркивается в документах, подготовленных сотрудниками полиции.