Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Эксперт рассказал, откуда дроны атаковали Самарскую область

Никита Рязанцев
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Украинские военные могли запустить беспилотники, пытавшиеся атаковать Самарскую область, из нескольких точек, рассказал в беседе с «АиФ» эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил о попытке противника ударить по промышленным предприятиям. Со своей стороны, глава Тольятти Илья Сухих сообщил, что в результате атаки повреждены несколько жилых многоэтажек, одному человеку потребовалась госпитализация.

«Полагаю, что тут возможны несколько вариантов. Противник запускает беспилотники со своей территории — это Сумы, Черниговская область. Эти дроны отвлекают и перегружают наши средства ПВО», — сказал Матвийчук.

Также эксперт предположил, что в атаках могут принимать участие ДРГ, которые используют транспортные фуры, маскирующиеся под перевозку гражданских грузов.

Всего минувшей ночью российские военные перехватили и уничтожили 230 беспилотников, сообщали в Минобороны.

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