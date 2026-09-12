Эксперт рассказал, откуда дроны атаковали Самарскую область

Украинские военные могли запустить беспилотники, пытавшиеся атаковать Самарскую область, из нескольких точек, рассказал в беседе с «АиФ» эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил о попытке противника ударить по промышленным предприятиям. Со своей стороны, глава Тольятти Илья Сухих сообщил, что в результате атаки повреждены несколько жилых многоэтажек, одному человеку потребовалась госпитализация.

«Полагаю, что тут возможны несколько вариантов. Противник запускает беспилотники со своей территории — это Сумы, Черниговская область. Эти дроны отвлекают и перегружают наши средства ПВО», — сказал Матвийчук.

Также эксперт предположил, что в атаках могут принимать участие ДРГ, которые используют транспортные фуры, маскирующиеся под перевозку гражданских грузов.

Всего минувшей ночью российские военные перехватили и уничтожили 230 беспилотников, сообщали в Минобороны.