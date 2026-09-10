Пенсионера из России арестовали в Турции за домогательства к сотрудницам отеля

Гражданин России пенсионного возраста был задержан и заключен под стражу на турецком курорте. Причиной ареста стали неоднократные и настойчивые попытки сексуальных домогательств к работницам гостиницы, сообщает канал SHOT.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле, расположенном в тихом курортном поселке Инджекум (провинция Анталья). По имеющимся данным, 62-летний мужчина, прибывший на отдых, позволял себе неуместное и дерзкое поведение по отношению к нескольким сотрудницам гостиницы.

Из-за настойчивости туриста персонал был вынужден обратиться за помощью к правоохранительным органам. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и доставили его в участок для проведения следственных действий.

По итогам допроса россиянина заключили под стражу. Его поместили в закрытую тюрьму L-типа в городе Аланья. Учреждения такого типа в Турции предназначены для отбывания наказания лицами, обвиняемыми или осужденными за преступления средней и высокой степени тяжести.