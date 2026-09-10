Изображение от wirestock на Freepik
Новости России

Пенсионера из России арестовали в Турции за домогательства к сотрудницам отеля

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Гражданин России пенсионного возраста был задержан и заключен под стражу на турецком курорте. Причиной ареста стали неоднократные и настойчивые попытки сексуальных домогательств к работницам гостиницы, сообщает канал SHOT.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле, расположенном в тихом курортном поселке Инджекум (провинция Анталья). По имеющимся данным, 62-летний мужчина, прибывший на отдых, позволял себе неуместное и дерзкое поведение по отношению к нескольким сотрудницам гостиницы.

Из-за настойчивости туриста персонал был вынужден обратиться за помощью к правоохранительным органам. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и доставили его в участок для проведения следственных действий.

По итогам допроса россиянина заключили под стражу. Его поместили в закрытую тюрьму L-типа в городе Аланья. Учреждения такого типа в Турции предназначены для отбывания наказания лицами, обвиняемыми или осужденными за преступления средней и высокой степени тяжести.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Рязанцев предупредили о звонках мошенников от имени замглавы города Павла Морковина
Следующая статья
Военный эксперт назвал точки запуска дронов ВСУ, атаковавших Сочи

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Новости России

Генерал рассказал, откуда запустили дроны для атаки на Новороссийск

ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками в ночь на 9 сентября. В результате удара погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 жителей получили ранения.
Новости России

В Дагестане БПЛА атаковали Махачкалу: что известно

После падения фрагментов БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.
Новости России

Интересные артефакты обнаружили при поиске семьи Усольцевых в Красноярском крае

В зоне исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили «интересные артефакты». Об этом рассказал глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
Новости России

Супруга Ильи Резника рассказала о могиле Аллы Пугачевой

Ирина Романова рассказала о месте захоронения Аллы Пугачевой в Израиле и напомнила о прежнем желании певицы быть похороненной в Кузьминках.
Темы
Происшествия

В Рязанской области женщину приговорили к 16 годам колонии за создание подпольной наркофабрики

Женщина заключила договор аренды частного дома в одном из населенных пунктов Рязанского района, где впоследствии и была оборудована лаборатория.
Транспорт и дороги

В рязанских троллейбусах запустили аудиогиды

Теперь пассажиры могут услышать не только стандартное объявление названия следующей остановки, но и интересные факты о ней.
Погода

В Рязанской области 11 сентября прогнозируют дождь и ветер до 15 метров в секунду

Ночью в области сохранится преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Однако днем ситуация ухудшится: небо затянут тучи, и с высокой вероятностью пройдут дожди.
Новости России

Военный эксперт объяснил маршрут и истинную цель атаки дронов на Махачкалу

Василий Дандыкин раскрыл технические детали полета беспилотников. По его словам, дроны не могли преодолеть горный рельеф, поэтому был выбран обходной маршрут.
Происшествия

Жительница Рязани может получить до 5 лет колонии за фиктивную регистрацию 19 мигрантов

Женщина за денежное вознаграждение фиктивно ставила иностранных граждан на миграционный учет, не предоставляя им реального жилья.
Медицина

Врач назвала главные провокаторы осеннего гастрита и рассказала, как уберечь желудок

Осень традиционно считается периодом обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности гастрита. Во-первых, меняется рацион. На столах появляется больше солений, острой, жареной и жирной пищи.
Общество

Более 14 тысяч рязанцев должны провести поверку газовых счетчиков до конца 2026 года

До конца 2026 года процедуру поверки или замены счетчиков обязаны пройти 14 033 абонента поставщика. В компании призывают не откладывать этот вопрос на последний момент.
Новости России

Военный эксперт назвал точки запуска дронов ВСУ, атаковавших Сочи

По оценке военного эксперта, пуски беспилотников, атаковавших курортный город, могли осуществляться с территории, контролируемой противником.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье