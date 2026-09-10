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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Происшествия

Бывший курьер из Рязани украл у маркетплейса товары на 3,3 миллиона рублей

Анастасия Мериакри
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В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Используя знания, полученные во время работы курьером, молодой человек разработал сложную схему хищения товаров с популярной торговой площадки.

Следствие установило, что в августе 2025 года фигурант решил воспользоваться своим опытом работы в службах доставки. Он создавал в приложении маркетплейса поддельные личные кабинеты как покупателей, так и курьеров. Для верификации злоумышленник использовал купленные в интернет-мессенджерах фотографии чужих паспортов и чужие учетные записи.

Механизм хищения выглядел следующим образом: злоумышленник оформлял заказ от имени «покупателя», одновременно он назначал доставку этого же заказа через созданный им профиль «курьера», привлекая для этого реальную стороннюю службу доставки. Как только наемный курьер забирал товар из пункта выдачи (этот статус сразу отображался в приложении), мошенник мгновенно оформлял отказ от получения. Поскольку сторонний курьер не был штатным сотрудником маркетплейса, он не получал уведомления об отмене заказа и просто передавал посылку злоумышленнику в условленном месте. Таким образом, мужчина получал товары, не производя за них никакой оплаты.

Ассортимент украденного был разнообразным. Повседневные вещи, такие как одежда, школьные принадлежности и средства личной гигиены, фигурант оставлял для собственных нужд или передавал родственникам. Однако основной ущерб нанесла кража дорогостоящей электроники: мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков. Эту технику молодой человек оперативно перепродавал на сайтах объявлений незнакомым людям.

Пресечь преступную деятельность удалось в апреле 2026 года сотрудникам Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области. Следователем СО ОМВД России по Московскому району города Рязани были документально подтверждены многочисленные эпизоды мошенничества.

Общий ущерб, причиненный торговой площадке, составил 3 миллиона 345 тысяч рублей, что квалифицируется как особо крупный размер (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время расследование завершено, и уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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