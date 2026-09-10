Два человека пострадали при столкновении ГАЗ и Volkswagen в Милославском округе

В Рязанской области 9 сентября примерно в 14:10 на 108-м километре автодороги Михайлов – Голдино – Скопин – Милославское в Милославском округе произошло ДТП.

По предварительным данным, 76-летний местный житель, управлявший автомобилем ГАЗ-31105, совершил столкновение с Volkswagen Polo, за рулем которого находился 24-летний житель города Скопина.

В результате удара травмы получили водитель отечественной легковушки и 26-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen. На место происшествия оперативно прибыли медики, оказавшие пострадавшим необходимую медицинскую помощь. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.

Этот инцидент дополнил общую сводку Госавтоинспекции Рязанской области за минувшие 24 часа. За этот период в регионе зарегистрировано: 9 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых травмы различной степени тяжести получили 11 человек, 23 ДТП, обошедшихся только материальным ущербом для автовладельцев.

За сутки инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 11 316 нарушений Правил дорожного движения.