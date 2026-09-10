Кирпичный завод в Касимове оштрафовали на 50 тысяч рублей за трудоустройство экс-чиновника

Касимовская межрайонная прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства на одном из местных предприятий по производству кирпича. Организация привлечена к административной ответственности и оштрафована на 50 тысяч рублей.

Как установили надзорные органы, коммерческая структура приняла в штат бывшего муниципального служащего администрации округа. Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции», работодатель обязан в десятидневный срок уведомить представителя нанимателя (муниципалитет) по последнему месту службы сотрудника о заключении с ним трудового договора. Однако руководство предприятия этого не сделало.

По результатам проверки в отношении юридического лица было возбуждено административное дело по статье 19.29 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего»).

Рассмотрев материалы дела, суд назначил предприятию штраф в размере 50 тысяч рублей.