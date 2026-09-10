Число пострадавших при атаке БЭК на набережную Сочи выросло до 28 человек

Оперативный штаб Краснодарского края предоставил уточненные данные о последствиях ночной атаки безэкипажных катеров (БЭК) на курортный город Сочи. По последней информации, в результате инцидента пострадали 28 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Инцидент произошел ночью 9 сентября. В результате атаки на территории городской набережной произошло возгорание. По данным краевого оперштаба, удар привел к частичному повреждению инфраструктуры пляжной зоны и прилегающего участка Приморской набережной.

Изначально сообщалось о восьми пострадавших, однако в ходе работы медицинских служб и уточнения информации их число увеличилось. Всем обратившимся за помощью была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

«По уточненным данным, при атаке БЭК ночью 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении оперштаба.

На текущий момент под наблюдением врачей в медицинских учреждениях остаются четверо человек: трое взрослых и один ребенок.