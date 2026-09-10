Строящаяся многоэтажка горела на улице Зубковой в Рязани

За минувшие сутки, 9 сентября, пожарно-спасательные подразделения Рязанской области отработали на трех техногенных пожарах. Огнем были повреждены жилой дом в Шиловском районе, автомобиль в Сасово и строящийся объект в Рязани.

Сообщение о пожаре в жилом доме в селе Лунино Шиловского района поступило в дежурную службу в 10:12. На место происшествия оперативно выехали 7 человек личного состава и 2 единицы специальной техники. Несмотря на усилия спасателей, площадь огня составила 24 квадратных метра, в результате чего строение было полностью уничтожено.

В 12:55 экстренные службы получили вызов на улицу Зубкова, где загорелся строящийся многоквартирный дом. К тушению привлекли 11 человек и 3 единицы техники. Огнем были повреждены строительные материалы на площади 50 квадратных метров.

Третий инцидент зафиксирован в городе Сасово. В 12:04 загорелся легковой автомобиль. Расчет из 4 человек на 2 единицах техники быстро локализовал возгорание. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра, огнем поврежден моторный отсек машины.