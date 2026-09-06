Над Рязанской областью сбито более 50 БПЛА, есть пострадавшие

В ночь на 6 сентября и утром силы ПВО пресекли воздушную атаку в небе над Рязанской областью. Как сообщил губернатор Павел Малков, уничтожено свыше 50 БПЛА.

В ходе инцидента ранения получил один местный житель. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. В настоящее время на территории региона продолжают работу аварийно-спасательные бригады, ведется уборка обломков.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности: избегать открытых участков и не подходить к окнам. Это необходимо для минимизации рисков в период действия угрозы.

Что делать: