Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Над Рязанской областью сбито более 50 БПЛА, есть пострадавшие

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В ночь на 6 сентября и утром силы ПВО пресекли воздушную атаку в небе над Рязанской областью. Как сообщил губернатор Павел Малков, уничтожено свыше 50 БПЛА.

В ходе инцидента ранения получил один местный житель. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. В настоящее время на территории региона продолжают работу аварийно-спасательные бригады, ведется уборка обломков.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности: избегать открытых участков и не подходить к окнам. Это необходимо для минимизации рисков в период действия угрозы.

Что делать:

  • оставайтесь в безопасном месте — в капитальном здании, вдали от окон;
  • избегайте открытых пространств;
  • при необходимости экстренной помощи звоните по номеру 112.

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