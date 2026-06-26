В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы для защиты ключевых инфраструктурных объектов

Мобильные огневые группы формируются в регионе с целью защиты важных инфраструктурных объектов в регионе. Их участникам гарантировано официальное трудоустройство с зарплатой от 100 тыс. рублей, ежемесячное денежное содержание, а также сохранение действующего рабочего места и средней зарплаты по основному месту работу, другие виды льгот и обеспечения, в зависимости от поставленных задач.

В частности, предусмотрены:

– ежемесячная выплата за участие в сборах до 56 599 рублей;

– ежемесячное денежное содержание до 6 792 рублей;

– официальное трудоустройство на охраняемом предприятии (при необходимости);

– продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение на период сборов;

– бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно;

– бесплатное трехразовое питание по месту исполнения обязанностей военной службы.

Для резервистов разработана программа подготовки, предусматривающая теоретический и практический курсы. Дежурство в составе мобильных огневых групп будет организовано только в пределах Рязанской области и не более шести месяцев в год. Время пребывания на сборах засчитывается в срок военной службы.

Кандидатам необходимо быть годными к военной службе (категории «А», «Б» и «В») и иметь образование не ниже основного общего (9классов).

Для получения подробной информации необходимо обратиться по номеру телефона: 8(4912)25-67-09.