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Общество

В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы для защиты ключевых инфраструктурных объектов

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Мобильные огневые группы формируются в регионе с целью защиты важных инфраструктурных объектов в регионе. Их участникам гарантировано  официальное трудоустройство с зарплатой от 100 тыс. рублей, ежемесячное денежное содержание, а также сохранение действующего рабочего места и средней зарплаты по основному месту работу, другие виды льгот и обеспечения, в зависимости от поставленных задач.

В частности,  предусмотрены:

  • – ежемесячная выплата   за участие в сборах  до 56 599 рублей;
  • – ежемесячное денежное содержание до 6 792 рублей;
  • – официальное трудоустройство на охраняемом предприятии (при необходимости);
  • – продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение на период сборов;
  • – бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно;
  • – бесплатное трехразовое питание по месту исполнения обязанностей военной службы.

Для резервистов разработана программа подготовки, предусматривающая теоретический и практический курсы. Дежурство в составе мобильных огневых групп будет организовано только в пределах Рязанской области и не более шести месяцев в год. Время пребывания на сборах засчитывается в срок военной службы.

Кандидатам необходимо быть  годными к военной службе (категории «А», «Б» и «В») и иметь образование не ниже основного общего (9классов).

Для получения подробной информации необходимо обратиться по номеру телефона: 8(4912)25-67-09.

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