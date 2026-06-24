В Рязанской области зафиксирован рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ по физике

Сразу 13 рязанских выпускников сдали единый государственный экзамен по физике на максимальные 100 баллов. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, подчеркнув, что для региона этот результат стал рекордным. В прошлом году высший балл по физике смогли получить семь человек.
Высший результат на госэкзамене продемонстрировали как учащиеся областного центра, так и выпускники из районов области:
- Иван Самохин (Новомичуринская школа № 3);
- Арсений Комаров (Новомичуринская школа № 3);
- Антон Власов (Крутоярская школа Касимовского округа);
- Иван Ивлиев (Спасская гимназия);
- Николай Никушин (школа № 72 Рязани);
- Даниил Новичков (школа № 73 Рязани);
- Александр Соломкин (школа № 57 Рязани);
- Анна Гукова (школа № 17 Рязани);
- Виктория Астахова (школа № 17 Рязани);
- Артем Андриянов (школа № 16 Рязани);
- Ульяна Бгатова (школа № 69 Рязани);
- Иван Ковалев (школа № 3 Рязани);
- Петр Ильин (школа № 37 Рязани).
Глава региона обратил внимание на успехи отдельных педагогов, подготовивших сразу по несколько стобалльников. Профессиональные достижения продемонстрировали учитель физики Ираида Тулюпа из рязанской школы № 17 и Елена Качикина из Новомичуринской школы № 3.
Павел Малков поздравил выпускников, их родителей и преподавательский состав с высокими баллами, пожелав ребятам дальнейших успехов.