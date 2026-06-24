Общество

В Рязанской области зафиксирован рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ по физике

Алексей Самохин
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Сразу 13 рязанских выпускников сдали единый государственный экзамен по физике на максимальные 100 баллов. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, подчеркнув, что для региона этот результат стал рекордным. В прошлом году высший балл по физике смогли получить семь человек.

Высший результат на госэкзамене продемонстрировали как учащиеся областного центра, так и выпускники из районов области:

  • Иван Самохин (Новомичуринская школа № 3);
  • Арсений Комаров (Новомичуринская школа № 3);
  • Антон Власов (Крутоярская школа Касимовского округа);
  • Иван Ивлиев (Спасская гимназия);
  • Николай Никушин (школа № 72 Рязани);
  • Даниил Новичков (школа № 73 Рязани);
  • Александр Соломкин (школа № 57 Рязани);
  • Анна Гукова (школа № 17 Рязани);
  • Виктория Астахова (школа № 17 Рязани);
  • Артем Андриянов (школа № 16 Рязани);
  • Ульяна Бгатова (школа № 69 Рязани);
  • Иван Ковалев (школа № 3 Рязани);
  • Петр Ильин (школа № 37 Рязани).

Глава региона обратил внимание на успехи отдельных педагогов, подготовивших сразу по несколько стобалльников. Профессиональные достижения продемонстрировали учитель физики Ираида Тулюпа из рязанской школы № 17 и Елена Качикина из Новомичуринской школы № 3.

Павел Малков поздравил выпускников, их родителей и преподавательский состав с высокими баллами, пожелав ребятам дальнейших успехов.

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