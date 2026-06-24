Выпускник из Касимова Егор Шалин сдал ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

Выпускник 11 класса касимовской средней школы № 3 Егор Шалин получил высший балл на едином государственном экзамене по профильной математике. Об этом сообщает администрация Касимовского муниципального округа.

В руководстве округа подчеркнули, что стобалльный результат стал закономерным итогом многолетней систематической работы, целеустремленности и ответственного отношения юноши к учебному процессу.

За время учебы Егор Шалин сформировал серьезный олимпиадный багаж. Он является победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике, а также призером регионального этапа ВсОШ по этим же дисциплинам. Кроме того, в составе сборной Рязанской области одиннадцатиклассник становился призером регионального этапа по спортивному программированию и проходил обучение в рамках профильных образовательных программ знаменитого образовательного центра «Сириус».

За выдающиеся успехи в учебе и научной деятельности Егор Шалин удостоен именных стипендий главы администрации Касимовского округа и губернатора Рязанской области.