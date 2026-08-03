В Касимовском округе тюремный замок 1853 года переоборудуют в художественную галерею и хостел

Тюремный замок XIX века в посёлке Елатьма Касимовского округа планируют превратить в многофункциональное культурно-туристическое пространство. О проекте реконструкции его инициаторы рассказали в эфире телеканала «Россия 24».

Идея спасти от разрушения и адаптировать для нового использования старинную темницу принадлежит Татьяне Алимовой, владелице историко-культурного центра «Дом с характером» (особняк М. А. Поповой), расположенного в непосредственной близости от замка. В особняке уже действует общественное пространство: в музыкальной гостиной проходят камерные концерты и экскурсии, а гости могут остаться на ночлег.

Теперь организаторы намерены распространить этот опыт на соседний объект. По замыслу авторов проекта, в стенах бывшего тюремного замка разместятся: художественная галерея, хостел, квест-комнаты, спортивно-игровая площадка.

При этом инициаторы подчёркивают, что восстановление будет вестись поэтапно: точные сроки завершения работ не называются. Здание, возведённое в 1853 году, нуждается в серьёзном ремонте и значительных финансовых вложениях.

Проект призван не только сохранить памятник для будущих поколений, но и расширить туристическую инфраструктуру Елатьмы, сделав её привлекательной для путешественников, интересующихся историей, искусством и нестандартными форматами отдыха.