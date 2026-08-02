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Новости России

Взрыв в ресторане в Москве прогремел во время выступления музыкантов

Никита Рязанцев
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Самодельное взрывное устройство в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы сработало во время выступления музыкантов, пишет «МК».

Как выяснили журналисты, незадолго до ЧП на сцену в заведении вышла группа Gypsy Band Show.

«Они успели отыграть несколько песен, после чего у входа раздался взрыв», — говорится в публикации.

По информации издания, музыканты не пострадали и сразу же после случившегося отправились в гримерку.

Ранее сообщалось, что в результате трагедии, произошедшей вечером в субботу, погибли три человека, также известно о 21 пострадавшем.

По информации Национального антитеррористического комитета, среди погибших оказался охранник, который не пустил в зал женщину с подозрительной коробкой. Вероятно, там лежала самодельная бомба. Также жертвами стали сама посетительница заведения и еще один гость.

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