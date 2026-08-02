Саратовская область попала под мощный удар ВСУ, есть погибшие

При атаке украинских беспилотников на Саратовскую область погибли два человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин в «Максе».

Налет дронов противника начался ночью.

«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким», — написал Бусаргин.

Он пообещал, что власти предоставят им всю необходимую поддержку. Также есть пострадавшие, им оказывают помощь врачи.

Глава региона добавил, что в результате атаки повреждения получили гражданские объекты в Саратове и Энгельсе. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.