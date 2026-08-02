Новости России

Мать погибших детей в Таиланде резко ответила критикам из России

Никита Рязанцев
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Россиянка Зарина, чьих детей Диану и Романа убили в Паттайе, ответила критикам, которые обвиняют ее в безразличии в трагедии.

«В сети распространяется ложная информация о том, что я якобы отказываюсь ехать на опознание своих детей. Это ложь», — написала она в соцсетях.

Женщина пояснила, что сейчас ждет официальных документов и указаний от местной полиции, что ограничивает ее действия.

Также россиянка пояснила, что судебно-медицинская экспертиза проходит не в Паттайе, а в Бангкоке. Она планирует поехать туда, когда ей предоставится такая возможность.

«Друзья, очень прошу. Самая достоверная информация о происходящем будет публиковаться только на моей странице», — отметила женщина.

Она добавила, что слухи и домыслы по поводу трагедии причиняют ей большую боль.

Брат Роман и сестра Диана (17 и 22 лет) пропали рано утром 26 июля: они уехали на мотоцикле и перестали выходить на связь. Несколько дней их искали полиция, волонтеры и русскоязычные жители Таиланда. Первым нашли мотоцикл — разобранный и закопанный в земле.

Затем силовики задержали подозреваемых — Тхану (Понг) и Тхонгчайя (Тхонг). По предварительной версии, они представились сотрудниками полиции и под предлогом проверки документов обездвижили молодых людей, вывезли в безлюдное место и убили.

Официальный мотив преступления — завладеть транспортом. Тела брата и сестры нашли в яме в районе Кхао Чи Чан. У погибших были связаны руки.

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