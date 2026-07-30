Умер автор победы сборной СССР по баскетболу в 1972 году Иван Едешко

На 82-м году жизни умер легендарный советский баскетболист и тренер Иван Едешко, пишет SHOT .

Причина смерти спортсмена не указана.

Именно Едешко отдал пас Александру Белову за три секунды до конца финального матча со сборной США на Олимпиаде-1972 в Мюнхене.

В заключительной стадии напряженной игры баскетболисты советской сборной трижды вводили мяч в игру из-за различных проблем с отсчетом времени. В итоге они смогли одержать победу над американцами с минимальным преимуществом: 51:50.

Едешко также становился чемпионом Европы в 1971 году и чемпионом мира в 1974-м.