Фото: канал SHOT в "Максе"
Новости России

Умер автор победы сборной СССР по баскетболу в 1972 году Иван Едешко

Никита Рязанцев
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На 82-м году жизни умер легендарный советский баскетболист и тренер Иван Едешко, пишет SHOT.

Причина смерти спортсмена не указана.

Именно Едешко отдал пас Александру Белову за три секунды до конца финального матча со сборной США на Олимпиаде-1972 в Мюнхене.

В заключительной стадии напряженной игры баскетболисты советской сборной трижды вводили мяч в игру из-за различных проблем с отсчетом времени. В итоге они смогли одержать победу над американцами с минимальным преимуществом: 51:50.

Едешко также становился чемпионом Европы в 1971 году и чемпионом мира в 1974-м.

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