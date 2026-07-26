Альпинист назвал роковую ошибку погибших туристов на Эльбрусе

Группа из семи туристов, пытавшихся покорить Эльбрус, совершила роковую ошибку, переоценив свои силы на фоне резко испортившейся погоды, рассказал «АиФ» глава комиссии Федерации альпинизма Александр Яковенко.

Ранее сообщалось, что один из путешественников самостоятельно спустился с горы и сообщил, что двоим участникам восхождения стало плохо на высоте 5100 метров. Вскоре стало известно, что они погибли. Четвертого участника спасатели МЧС эвакуировали и передали медикам. Поиски еще троих человек продолжаются. Туристы приехали в Россию из Боснии и Герцеговины.

«Это несчастный случай, вызванный резким ухудшением погоды. Вчера целый ряд групп спустился из-за непогоды, а они почему-то пошли вперед. Основная причина — резкое ухудшение погоды: люди просто не оценили свои возможности», — заявил Яковенко.

Собеседник издания подчеркнул, что группа состояла из квалифицированных и хорошо подготовленных людей, но это не уберегло их от хаоса на маршруте.

«Кто-то, видимо, сорвался на перилах, и все покатилось комом. Группа не оценила свои возможности», — пояснил эксперт.

Яковенко добавил, что для полного понимания причин трагедии следует дождаться окончания поисков и выслушать выживших.