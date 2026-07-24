SHOT: Дитер Болен может приехать в Москву с концертом за 45 млн рублей

Бывший солист легендарной группы Modern Talking Дитер Болен может вновь приехать в Россию. Как сообщает SHOT, немецкий музыкант ведет переговоры о выступлении на закрытом мероприятии одной из российских компаний.

По информации источника, 72-летний артист запросил гонорар в размере 500 тысяч евро (около 45 млн рублей) за часовое выступление. Кроме того, в райдер входят перелет бизнес-классом до Москвы, размещение в пятизвездочном отеле в номере категории люкс и проживание для пяти сопровождающих музыкантов в стандартных номерах.

Как утверждает SHOT, предоплату артист предпочитает получать исключительно наличными — в Гамбурге или на испанском острове Майорка.

Сообщается, что в бытовых требованиях Болен довольно скромен. Ему достаточно трехразового питания в гостинице и безалкогольных напитков. При этом менеджер певца отметил, что артист не отказался бы и от пива.

Ранее Дитер Болен неоднократно критиковал антироссийские санкции и публично высказывался против политики Германии в отношении России. По данным СМИ, после этого часть его концертов в Европе была отменена.

В последние годы Болен выступает сольно. Его многолетний партнер по Modern Talking Томас Андерс также гастролирует отдельно. Недавно Андерс заявил, что не планирует выступать в России до окончания специальной военной операции.

При этом, по информации SHOT, на этой неделе Дитер Болен предложил Томасу Андерсу возродить Modern Talking, однако давние разногласия между музыкантами, вероятно, по-прежнему остаются.