В Дашково-Песочне и Кальном отключили электричество вечером 23 июля

Вечером 23 июля в Рязани произошло отключение электроэнергии сразу в нескольких районах города. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

По информации энергетиков, в 20:48 из-за повреждения кабельной линии 10 кВ без электроснабжения остались потребители на улицах Новоселов, Советской Армии, Большой (Шереметьево-Песочня), Кальной, Тимакова, Быстрецкой, Гражданской, Окской, а также на Касимовском шоссе, Солотчинском шоссе, Касимовском и Панферовском переулках.

Свет в дома рязанцев, по данным энергетиков, вернулся в 22:23.

Жителям принесли извинения за доставленные неудобства и поблагодарили за понимание.

По вопросам электроснабжения рязанцы могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.