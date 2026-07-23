Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Генерал рассказал, как беспилотники ВСУ могли долететь до Крыма и Воронежа

Алексей Самохин
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В ночь на 23 июля российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили более 200 украинских БПЛА.

В результате атаки в Крыму, по информации региональных властей, погибли двое мирных жителей, еще пять человек получили ранения, среди них двое детей. В Воронежской области погиб трехлетний мальчик, его родители пострадали.

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru высказал мнение о возможных маршрутах запуска беспилотников. По его словам, Крым могли атаковать как с территории Украины, так и из акватории Черного моря.

«Крым могли атаковать со стороны Херсонской и Одесской областей. Не исключено, что выходят в море суда под видом рыболовецких шхун, и из нейтральных вод с них запускают дроны на черноморское побережье», — заявил Попов.

Говоря об атаке на Воронежскую область, эксперт предположил, что беспилотники могли следовать через Азовское море.

По его версии, аппараты могли стартовать с территории Херсонской области, пройти на малых высотах над морем, после чего выйти к российскому побережью и продолжить полет вглубь страны.

Также Владимир Попов считает, что при подобных налетах украинская сторона стремится не столько поразить конкретные объекты, сколько продемонстрировать возможность нанесения ударов по территории России.

Кроме того, генерал-майор отметил, что российские военные продолжают наносить удары по объектам, которые используются для производства и хранения беспилотников, а также по логистической инфраструктуре, складам вооружения, железнодорожным узлам и другим объектам, связанным с обеспечением украинских войск.

«Уничтожаем хранилища, склады, которые организованы в портах, куда поставляют вооружение партнеры Зеленского. Наносим удары по местам скопления личного состава, военной техники», — добавил Попов.

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