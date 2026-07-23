Транспорт и дороги

Павел Малков: Ремонт автодорог в Рязанской области по нацпроекту идет полным ходом

Алексей Самохин
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Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального Правительства, которое он провел 22 июля, дал ряд дополнительных поручений, касающихся ремонта автодорог в муниципалитетах, контроля качества этих работ, сроков их выполнения, претензионной деятельности.

Павел Малков сказал: «Продолжаем обновлять дороги по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». За три года привели в порядок более 500 км региональных дорог, в плане ремонта – еще 110 км. Строительный сезон сейчас в самом разгаре, работы идут полным ходом. Акцент в этом году начали делать на местные автотрассы. Прошу уделять постоянное внимание контролю качества и сроков дорожного ремонта. Также два года назад мы серьезно поменяли подходы к организации этих работ, включая правильное ограждение участка, установку необходимых знаков, внешний вид работников, техники, чистоту на площадке. Те стандарты, которые заданы, должны соблюдаться».

Губернатор подчеркнул, что минтрансу региона необходимо жестко вести претензионную работу по гарантийным обязательствам, добиваться устранения недостатков на участках, отремонтированных в предыдущие годы, если такие фиксируются.

Павел Малков также отметил, что на особом контроле – реализация двух крупных проектов по строительству нового моста через Оку и Южного обхода г. Рязани.

«Готовность моста уже более 25%. Мало его построить, еще необходимо создать все подъездные пути и правильно спланировать организацию дорожного движения. Соответствующее проектирование уже ведется», – сказал губернатор. Он добавил, что действующие участки автодорог, которые страдают от перевозки большого количества стройматериалов, будут отремонтированы. Также планируется их расширить и реорганизовать движение транспорта.

Министр транспорта и автомобильных дорог Антонина Черских доложила на заседании о том, что в рамках поручения губернатора Павла Малкова контроль качества применяемых материалов и выполняемых работ обеспечен на каждом участке. В этом вместе со специалистами ведомства участвуют депутаты, общественные активисты. Также организован лабораторный контроль, при вводе объектов в эксплуатацию проводится диагностика, на все выполненные работы установлены гарантийные обязательства. Все объекты законтрактованы, подрядные организации определены. В настоящее время на трех объектах дорожные работы завершены, на пятнадцати – продолжаются. Скоро стартуют работы еще на 3 автодорогах.

В частности, на прошлой неделе в Александро-Невском округе начался ремонт дороги Верхний Якимец – Нижний Якимец – Новотишевое протяженностью почти 6,5 км. Дорога входит в сеть школьных маршрутов, а также ведет к ряду социальных учреждений. Готовность объекта составляет 35%, завершить работы планируется до 15 октября. Реализация проекта позволит повысить безопасность дорожного движения и улучшить транспортную доступность населенных пунктов этого округа.

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