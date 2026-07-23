Агата Дранга вернулась к роли ведьмы в продолжении сериала «Химкинские ведьмы»

Канал СТС и компания PICK UP FILM запустили продолжение комедийного хита «Химкинские ведьмы» (16+) с Агатой Дрангой, Анной Банщиковой и Валерией Астаповой в главных ролях. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

«Вернулась с ощущением шикарно проведённого отпуска. Для меня это встреча с родными лицами и начало нового этапа. Надеюсь, что второй сезон станет таким же весёлым аттракционом, а герои раскроются чуть больше как личности. Мне самой хочется узнать о прошлом Марины и придать героине больше женственности. А ещё в первом сезоне я снималась в пикантном положении и не могла показать обилие образов, но сейчас по-настоящему можно дать волю воображению», — делится Агата Дранга.

По сюжету три ведьмы Марина (Агата Дранга), Света (Анна Банщикова) и Оля (Валерия Астапова) чуть не передали магический дар, полученный от уличной ведуньи (Алёна Яковлева), колдуну Глебу (Марк Богатырёв). Во время обряда он неожиданно погибает, а вторые половинки ведьм — Миша (Михаил Кремер), Дима (Антон Жижин) и Ваня (Кузьма Сапрыкин) — случайно получают их суперсилы. Теперь Миша может видеть призраков, Ваня — будущее, а Дима читает мысли. Пока парни пускаются во все тяжкие, дух Глеба пытается вернуться в мир живых и забрать дар ведьм.

«С одной стороны, мы снимаем волшебную историю с большим количеством трюков, с другой — показываем зрителям: для счастья магия не нужна. И в новом сезоне герои сталкиваются с выбором: получить желаемое с помощью суперсилы или своих усилий. Кому-то из героев придётся расплатиться за магию, кто-то окажется с разбитым сердцем, а кто-то на перепутье. К тому же появятся новые антагонисты, которые помогут раскрыться нашим персонажам», — считает креативный продюсер Игорь Тудвасев.

Превращение человека в кентавра, полёт на швабре, погоня за убегающим стулом, происки ручки судьбы, поиск зеркала двух миров, битва с древним магом и другие приключения ждут главных героев.

«В прошлом сезоне актёры сами выполняли трюки, и в этот раз таких сцен будет ещё больше. Авторы придумали много интересных аттракционов, и смешных, и в то же время ярких, так что ни нам, ни зрителям скучать не придётся. При этом мы всё так же нацелены на «бытовую» магию, которая вызывает скорее комический эффект», — говорит режиссёр Максим Зыков.

Фото: СТС