«Это огромная трагедия»: Борис Корчевников высказался о смерти Максима Сырникова

Генеральный директор и продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников прокомментировал смерть историка русской кухни Максима Сырникова, назвав произошедшее большой утратой для российской культуры.

В своем обращении Корчевников отметил, что Сырников был выдающимся исследователем и популяризатором русской кухни, посвятившим жизнь сохранению национальных кулинарных традиций.

По словам главы телеканала «Спас», Максим Сырников пользовался уважением далеко за пределами России, регулярно участвовал в фестивалях и мастер-классах, а также много лет занимался изучением и восстановлением старинных рецептов.

Корчевников рассказал, что несколько дней назад Сырников просил молиться о его здоровье, а затем сообщил, что сбежал из больницы. Новость о его смерти, по признанию телеведущего, стала для него неожиданностью.

«Это страшный удар и по русской культуре, и по русскому патриотическому движению. И я потерял друга», — написал Корчевников.

Он также призвал православных верующих помолиться об упокоении Максима Сырникова, а всех, кто связан с русской кулинарией, — сохранить и продолжить его дело, чтобы наследие исследователя не было забыто.