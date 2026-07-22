Военный эксперт назвал цель удара ВСУ по складу Wildberries в Краснодаре

ВСУ наносят удары по скаладам Wildberries, в том числе в Краснодарском крае, чтобы отчитаться о мнимых успехах перед западными странами, заявил в беседе с « АиФ » военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Основательница компании Татьяна Ким ранее заявила, что в ночь на 22 июля были атакованы логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. По ее словам, персонал оттуда оперативно эвакуировали.

«Эти склады — заманчивая цель для противника, потому что их размеры огромнейшие, промахнуться невозможно. И горят легко. Киев стал наносить удары по складам для того, чтобы отчитаться перед Западом», — отметил Попов.

По его мнению, Черноморское и Азовское побережья — это два основных направления, откуда могут лететь БПЛА в сторону Кубани. Противник может запускать дроны через нейтральные воды с кораблей.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что при массированной атаке на Краснодарский край погиб один человек, еще десять пострадали.