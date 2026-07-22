В Рязани женщина изрезала собаку и бросила её умирать

Женщина изрезала собаку и бросила её умирать у ЖД-путей. Животное удалось спасти неравнодушным людям.

В посте, который опубликован в группе волонтёрской помощи бездомным животным в Рязани, очевидцы рассказали, что у женщины шесть собак. Одну из них она порезала и выбросила на улицу, две собакам, с которыми она вышла на улицу, убежали.

— Женщина закрылась в квартире с мамой и тремя собаками, на месте работает полиция. Раненую собаку зашили в клинике, она не агрессивна, — говорится в посте.

Сейчас раненой собаке нужна передержка. Желающих взять животное просят обращаться по номеру 89209557447.

В комментариях к посту появились другие подробности произошедшего. Владелицу собак госпитализировали в психиатрическую клинику. Соседи накануне заметили, как она душит одного из своих псов. На место вызывали «скорую», но женщину не госпитализировали. Теперь же её удалось задержать и поместить в лечебницу.