Рязанские полицейские жгли дикорастущую коноплю по всей области

В Рязанской области сотрудники полиции уничтожили заросли дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД.
В ходе проверки полицейские выявили, что «конопляные» очаги появились в 8 районах. Жгли коноплю в Ухоловском, Шиловском, Александро-Невском, Рязанском, Чучковском, Рыбновском и Касимовском округах области.
Площадь уничтоженных очагов достигла 1,5 га. Избавились от наркотического растения, чтобы пресечь его употребление или изготовление злоумышленниками сырья.
— Обследование территории области продолжается, — говорится в сообщении.
Ранее рязанцам назвали опасные растения, которые будут уничтожать по всей области.