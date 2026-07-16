В Рязанской области 39 бригад энергетиков устраняют последствия сильного ветра

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» ведут непрерывную работу по восстановлению подачи электричества потребителям региона, пострадавшим от непогоды. Причиной аварий стали шквалистые порывы ветра, достигавшие 22 метров в секунду.

Приоритетом для ремонтных бригад стали Сасовский, Рязанский и Спасский муниципальные округа, где зафиксировано наибольшее количество повреждений. Всего для ликвидации технологических нарушений мобилизовано 39 бригад, в состав которых входят 83 специалиста и 39 единиц специальной техники. Работы будут вестись до полного возобновления электроснабжения всех абонентов.

Для обеспечения бесперебойной работы социально значимых объектов (больниц, школ, администраций) компания подготовила 19 резервных источников питания общей мощностью около 1,5 МВт. В филиале действует оперативный штаб, который находится на постоянной связи с МЧС и местными властями, а также ведет мониторинг погодных условий.

Энергетики настоятельно просят жителей соблюдать правила безопасности. При обнаружении оборванных проводов категорически запрещено приближаться к ним. О любых повреждениях линий электропередачи необходимо немедленно сообщать в «Рязаньэнерго» или спасателям.

Сделать это можно через онлайн-сервисы компании или по круглосуточной бесплатной горячей линии «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 (или короткий номер 220).