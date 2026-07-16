В Рязани начался монтаж конструкций будущего Бегового центра

Строительство нового спортивного объекта в Рязани вышло на активную фазу. На территории Центрального парка культуры и отдыха «Рюмина Роща» стартовал этап установки металлических опор для будущего Бегового центра Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Проект реализуется при поддержке АНО «Евразия».

Будущий комплекс станет всесезонной площадкой, открытой для посетителей в любое время года. Внутри здания предусмотрены современные раздевалки с камерами хранения, душевые, а также специализированные залы для тренировок, лекций и восстановительных процедур. На прилегающей территории обустроят беговые дорожки с профессиональным покрытием, зоны для воркаута и площадки для проведения мастер-классов и любительских стартов. Важная деталь проекта: после сдачи объекта в эксплуатацию доступ для всех желающих будет абсолютно бесплатным.

Председатель ВФЛА Петр Фрадков подчеркнул, что ключевая задача инициативы — сделать легкую атлетику по-настоящему доступной для граждан любого возраста и уровня физической подготовки.

Эту позицию поддержал амбассадор проекта, триатлонист Владислав Меркулов. По его мнению, появление такого объекта в Рязани не только повысит комфорт регулярных тренировок, но и привлечет к беговой культуре значительно больше жителей города.

Полное завершение строительных работ и открытие Бегового центра запланировано на конец 2026 года.