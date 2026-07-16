Фото: https://vk.ru/id710414378
Новости Касимова

В Касимове открылась экспозиция к 100-летию народной артистки СССР Инны Макаровой

Анастасия Мериакри
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В Касимове Рязанской области состоялось знаковое культурное событие: в местном «Кинопарке» начала работу экспозиция, приуроченная к 100-летию со дня рождения легендарной советской и российской актрисы, народной артистки СССР Инны Макаровой.

Об открытии выставки рассказала дочь актрисы, режиссер Наталья Бондарчук. По ее словам, реализация этого проекта стала осуществлением давней мечты, которую она разделяла с директором натурной площадки «КасимовФильм» Ириной Максимовой. Специально для экспозиции Наталья Бондарчук и ее дочь Мария Бурляева привезли из Москвы личные вещи великой актрисы.

В организации экспозиции принимают участие глава Касимовского муниципального округа Иван Бахилов, исполнительный директор парка Александр Рубчинский, а также актер и режиссер Олег Фомин.

Выбор Касимова для проведения выставки не случаен. Город имеет богатейшую кинематографическую историю, которая началась еще в 1917 году со съемок картины Бориса Светлова «Великосветский скиталец». Всего в хрониках Касимова запечатлено 37 фильмов. Свои шедевры здесь создавали такие мэтры кино, как Леонид Гайдай, Константин Воинов, Григорий Рошаль и Владимир Хотиненко. Активность съемочных групп сохраняется и сегодня: только в 2025 году в городе было снято четыре картины.

«Кино – это мост между поколениями. Когда мы говорим о наследии таких артистов, как Инна Макарова, мы не просто вспоминаем прекрасные фильмы – мы сохраняем ценности, которые делают наше искусство живым и настоящим», – подчеркнула Ирина Максимова.

Фото: https://vk.ru/id710414378
Фото: https://vk.ru/id710414378

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