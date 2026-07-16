Диджей и ветеринар нашли любовь на свадьбе в Рязани

Руководитель управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась вдохновляющей историей молодоженов, которые представили наш регион на III Всероссийском свадебном фестивале, прошедшем в столице.

Знакомство Бориса и Ольги произошло на свадьбе. Борис отвечал за музыкальное сопровождение торжества в качестве диджея, а Ольга присутствовала там как гость. Несмотря на то что девушка не стремилась привлекать к себе лишнего внимания, ее скромность, спокойная уверенность и искренняя улыбка сразу запали в душу молодому человеку.

Непосредственно на празднике пообщаться не удалось, но позже Борис разыскал Ольгу в социальных сетях. Поначалу девушка держала дистанцию, однако со временем их виртуальное общение переросло в глубокую и настоящую привязанность.

Сегодня молодожены признаются, что они совершенно разные люди не только по характеру, но и по роду занятий: Ольга работает ветеринарным врачом. Тем не менее, их объединяют общие увлечения. Пара ведет активный образ жизни: вместе катается на велосипедах, плавает, посещает спортивный зал, а вечера предпочитает проводить за совместной готовкой, прослушиванием музыки или просмотром фильмов.

Главная мечта влюбленных — отправиться в путешествие в Мурманск, чтобы своими глазами увидеть северное сияние и китов.