ВС РФ уничтожили полевой штаб «Птах Мадьяра, погибли около 60 военных ВСУ

Российские войска нанесли удар по одному из полевых штабов подразделения «Птах Мадьяра», откуда координировались атаки на трассу «Новороссия», ведущую из Ростовской области в Крым. Об этом сообщает Mash.

По данным СМИ, удар авиабомбой ФАБ-3000 пришёлся по базе 414-й бригады ВСУ в районе села Карабелов южнее Херсона. В результате погибли порядка 60 военнослужащих украинской армии. Именно это подразделение отвечало за атаки на бензовозы, следовавшие по маршруту в Крым.

Накануне удара командир бригады Роберт Бровди, известный под позывным «Мадьяр», заявлял о намерении «отрезать Крым от суши».

Ранее сообщалось, что российские войска начали масштабную серию ударов по топливной инфраструктуре Украины — в её ходе были уничтожены более 150 автозаправочных станций и около 100 бензовозов.