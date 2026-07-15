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Политика

ВС РФ уничтожили полевой штаб «Птах Мадьяра, погибли около 60 военных ВСУ

Алексей Самохин
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Российские войска нанесли удар по одному из полевых штабов подразделения «Птах Мадьяра», откуда координировались атаки на трассу «Новороссия», ведущую из Ростовской области в Крым. Об этом сообщает Mash.

По данным СМИ, удар авиабомбой ФАБ-3000 пришёлся по базе 414-й бригады ВСУ в районе села Карабелов южнее Херсона. В результате погибли порядка 60 военнослужащих украинской армии. Именно это подразделение отвечало за атаки на бензовозы, следовавшие по маршруту в Крым.

Накануне удара командир бригады Роберт Бровди, известный под позывным «Мадьяр», заявлял о намерении «отрезать Крым от суши».

Ранее сообщалось, что российские войска начали масштабную серию ударов по топливной инфраструктуре Украины — в её ходе были уничтожены более 150 автозаправочных станций и около 100 бензовозов.

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