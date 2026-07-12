Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области

Ранним утром 12 июля Самарскую область атаковали украинские беспилотники. В Сызрани в результате налёта погиб мужчина, ещё трое человек пострадали, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. Трое человек пострадало, в том числе ребёнок», — написал глава региона в своём канале в «Максе», выразив соболезнования родным и близким погибшего. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

По данным губернатора, в результате атаки получили повреждения частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий области. Какие именно объекты пострадали, официально не уточнялось.

Всего, по данным Министерства обороны РФ, за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 349 беспилотников над регионами страны и над акваториями Чёрного и Азовского морей, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и рядом других областей. Из-за угрозы атак Росавиация вводила ограничения в работе нескольких аэропортов, включая самарский Курумоч.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии aif.ru предположил, откуда ВСУ могли запускать беспилотники для удара по Самарской области.

«Судя по дальности и ландшафту, для атаки Самарской области дроны ВСУ запускали из района Харькова, Сум», — считает эксперт.

Ранее, по словам Дандыкина, стартовые площадки для атак дронов ВСУ на Ростовскую область могли находиться в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.