SHOT: Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали

Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали. SHOT сообщил, что 86-летний Анатолий Кашпировский был экстренно госпитализирован после жалоб на сильные боли в области живота.

По данным источника, состояние Кашпировского ухудшилось на фоне самолечения. После госпитализации ему провели срочное стентирование и взяли материал для биопсии. SHOT утверждает, что исследование выявило злокачественную опухоль.

Как отмечают журналисты, Кашпировский перенес запланированные «лечебные сеансы» на сентябрь. Ему рекомендованы постельный режим, диета и наблюдение у врача-онколога.