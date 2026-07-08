Губернатор Малков примет участие в сборе средств на установку памятника святителю Василию Рязанскому

В Рязанской области продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. За время ее действия в регионе воплотили в жизнь более 1600 проектов, а в 2026 году конкурсный отбор прошли свыше 200 инициатив. Об этом заявил губернатор Павел Малков на заседании областного правительства.

Глава региона отметил, что программа остается одним из самых востребованных механизмов развития муниципалитетов, поскольку жители сами предлагают проекты, которые затем получают финансирование.

«Продолжаем реализацию программы поддержки местных инициатив. Это один из эффективных инструментов развития территорий, очень востребованный у граждан. Самое главное, что каждый проект — это реальные пожелания жителей», — подчеркнул Павел Малков.

Министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина сообщила, что большинство контрактов уже заключено. На сегодняшний день подписано 145 контрактов в 11 муниципалитетах, среди которых Александро-Невский, Ермишинский, Шацкий, Старожиловский и Михайловский округа. Еще 65 комплектов документов передали в Центр закупок, подготовка 21 контракта завершается.

Два проекта уже полностью выполнены. В Ряжском округе возле районного Дома культуры установили бюст участника Великой Отечественной войны, заслуженного артиста РСФСР Бориса Новикова. В Михайловском округе благоустроили часть территории рядом с Покровским женским монастырем.

На заседании также обсудили благоустройство территории возле Борисо-Глебского кафедрального собора в Рязани, где планируют установить памятник святителю Василию Рязанскому. Как отметила Жанна Фомина, возникли сложности со сбором добровольных пожертвований. После встречи с главой администрации Рязани Борисом Ясинским и настоятелем собора было принято решение открыть отдельный счет и разместить информацию о сборе средств на доступных информационных площадках.

Павел Малков заявил, что лично поддержит эту инициативу. По его словам, территория возле Борисо-Глебского собора имеет большое значение для города, а в будущем станет частью маршрута «Рязань пешеходная». Губернатор добавил, что власти продолжат благоустройство прилегающих улиц и поручил держать на постоянном контроле реализацию всех проектов программы в текущем году.