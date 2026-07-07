МИД: Прибалтика готовит массовую депортацию русскоязычных

Страны Балтии ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей. Такое заявление сделал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев во время презентации доклада по правам человека России и Белоруссии, сообщает ТАСС.

По словам Лукьянцева, власти прибалтийских государств рассчитывают таким образом решить проблему русскоязычного населения и вопрос массового безгражданства, который сохраняется на их территории.

Ранее российский МИД сообщил о намерении обратиться в Международный суд ООН в связи с действиями Латвии, Литвы и Эстонии. Как напоминает РИА Новости, поводом стала позиция этих государств по вопросам, связанным с правами русскоязычных жителей.

В ведомстве уточнили, что сейчас завершается досудебный этап урегулирования. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что судебный процесс может начаться до конца года. При этом, по ее словам, рассмотрение дела способно занять несколько лет из-за особенностей международного судопроизводства.