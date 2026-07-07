Freepik AI
Политика

МИД: Прибалтика готовит массовую депортацию русскоязычных

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Страны Балтии ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей. Такое заявление сделал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев во время презентации доклада по правам человека России и Белоруссии, сообщает ТАСС.

По словам Лукьянцева, власти прибалтийских государств рассчитывают таким образом решить проблему русскоязычного населения и вопрос массового безгражданства, который сохраняется на их территории.

Ранее российский МИД сообщил о намерении обратиться в Международный суд ООН в связи с действиями Латвии, Литвы и Эстонии. Как напоминает РИА Новости, поводом стала позиция этих государств по вопросам, связанным с правами русскоязычных жителей.

В ведомстве уточнили, что сейчас завершается досудебный этап урегулирования. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что судебный процесс может начаться до конца года. При этом, по ее словам, рассмотрение дела способно занять несколько лет из-за особенностей международного судопроизводства.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Часть жителей Солотчи осталась без света 

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Новости России

Названа причина смерти писательницы Ирады Берг в 53 года

Вероятной причиной смерти известной писательницы и искусствоведа Ирады Берг...
Интересное

«После июля 2026 жизнь уже не будет прежней»: Драган сделала прогноз для России

Светлана Драган назвала июль месяцем судьбоносных решений. По её мнению, именно тогда начнётся новая глава в истории России.
Новости России

Москвич сломал импортный фаллопротез за 750 тысяч, пытаясь впечатлить подруг

37-летний местный житель повредил дорогой импортный фаллопротез, пытаясь устроить шоу для своих спутниц.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Темы
Общество

Часть жителей Солотчи осталась без света 

Отключение затронуло улицу Мещерскую в Солотче, Солотчинское шоссе, микрорайон Солотча, а также садоводческое товарищество «Отдых» в Полянском сельском поселении.
Экология, природа, животные

В мэрии Рязани рассказали, каких собак надо выгуливать в наморднике

В соцсетях пожаловались на рязанца, который выпускает собаку на самовыгул на улице Вокзальной, недалеко от школы. Пользователи просят принять меры. 
Погода

В Рязанской области 8 июля ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы.
Экология, природа, животные

В 20 муниципалитетах Рязанской области отменили особый противопожарный режим

С 7 июля на территориях 20 муниципальных образований Рязанской области отменён особый противопожарный режим. Решение принято в связи с нормализацией погодных условий, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Политика

Эксперт назвал истинные причины отказа Киева забрать тела погибших в Константиновке

Эксперт считает, что признание факта гибели военнослужащих влечет оформление документов и выплату предусмотренных компенсаций родственникам.
Транспорт и дороги

Трассу М-5 в Рыбновском районе перекроют на 2 часа

Объезд будет организован через город Рыбное
Общество

Прокуратура выявила проблемы при строительстве школы в Дядькове под Рязанью

В связи с выявленными нарушениями подрядчику и заказчику внесены представления с требованием устранить недостатки.
Новости кино и ТВ

Стартовали съемки продолжения лирической комедии «Иванько»

Премьера «Иванько» на ТНТ состоялась осенью 2020 г. и быстро превратила сериал в один из самых узнаваемых и любимых проектов телеканала. В 2023 г. вышел второй сезон. За прошедшие с этого момента годы интерес к проекту не угасал.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье