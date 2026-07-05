Названа причина смерти писательницы Ирады Берг в 53 года

Вероятной причиной смерти известной писательницы и искусствоведа Ирады Берг в возрасте 53 лет стало онкологическое заболевание, пишет « СтарХит ».

Журналисты издания отметили, что на это в том числе указывают некоторые ее фотографии.

«Предположительно, из-за химиотерапии она лишилась волос, а потому в последнее время скрывала свою новую прическу под шапкой», — говорится в публикации.

О смерти Берг сообщили в воскресенье ее коллеги, представители Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Вскоре эту информацию подтвердила близкая подруга писательницы, актриса Мария Миронова. Она призналась, что в жизни не знала более жизнелюбивого, легкого и в то же время глубокого человека.

Берг родилась 5 января 1973 года в Ленинграде. Она окончила филологический факультет СПбГУ и Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

Ее профессиональный путь был тесно связан с ведущими музеями Петербурга. С 2023 года искусствовед работала в международном отделе «Царского Села». Ирада внесла вклад в восстановление Янтарной комнаты и организовала благотворительные детские балы.

Кроме того, Берг уделяла большое внимание литературе. В 2006-м она выпустила первый детский бестселлер «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю». В 2015 году она стала членом Союза писателей Петербурга.